Stigla prva reakcija kremlja na predlog o primirju: Putinov pomoćnik otkrio koji je stav Rusije, čeka se obraćanje ruskog lidera?!

Pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov, izneo je stav Rusije o predlogu o prekidu vatre od 30 dana u Ukrajini.

Ušakov je predlog o primirju koje su se dogovorile američka i ukrajinska strana odbacio, rekavši da to ne bi predstavljalo ništa drugo do privremeni predah za ukrajinsku vojsku i priliku da se pregrupiše. On takođe kaže da Rusija traži "dugoročno mirovno rešenje u Ukrajini koje uzima u obzir interese i brige Moskve", i dodaje da se „normalna razmena mišljenja“ između Rusije i SAD "odvija na miran način". Ušakov takođe kaže da SAD razumeju da članstvo Ukrajine u