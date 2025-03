Kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje?

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će vreme danas u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine, uz umeren i povremeno jak jugozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju.

Uslova za kratkotrajnu kišu ima sredinom dana u Vojvodini i ponegde na jugoistoku zemlje, a najviša temperatura biće od 19 do 23 stepena. Do ponedeljka, 17. marta, očekuje se promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a od utorka razvedravanje. Natprosečno toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 20 do 25 stepeni, zadržaće se i u petak i u subotu. Od nedelje se očekuje postepeni pad temperature, pa se početkom sledeće