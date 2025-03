Grmljavina, jak vetar i pljuskovi na Pragu! Rhmz izdao upozorenje u kojim delovima Srbije će nevreme najjače udariti u naredna dva sata!

Promenljivo oblačno i vetrovito vreme očekuje se u naredna dva sata u Vojvodini, kao i ponegde na jugoistoku Srbije nestabilno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće umeren, povremeno i jak, u zoni pljuska kratkotrajno i olujni, zapadni i jugozapadni vetar koji će večeras biti u slabljenju. Najviša temperatura od 19 do 23 °C. U subotu (15.03.) promenljivo oblačno i natprosečno toplo sa temperaturama od 18 °C na severozapadu do 26 °C na jugoistoku zemlje, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, pre podne u Vojvodini, poslepodne u zapadnim, a do kraja dana i u ostalim krajevima Srbije. U nedelju (16.3.) i