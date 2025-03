Putin saglasan sa predlogom o tridesetodnevnom prekidu vatre sa Ukrajinom

Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je danas da je saglasan sa predlogom usvojenim na sastanku delegacija SAD i Ukrajine na nedavnom sastanku u Džedi u Saudijskoj Arabiji o 30-dnevnom prekidu vatre sa Ukrajinom.

'Rusija se zalaže za 30-dnevni prekid vatre sa Ukrajinom, ako će to dovesti do dugoročnog mira i eliministi osnovne uzroke ove krize', rekao je Putin na konferenciji za novinare posle sastanka sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, prenosi RIA Novosti. On je dodao da je ideja o prekidu vatre 'ispravna', ali da 'postoje nijanse'. 'Sama ideja je ispravna i mi je svakako podržavamo, ali postoje pitanja o kojima moramo da razgovaramo... Prvo: šta ćemo sa