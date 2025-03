Studenti Pravnog fakulteta u blokadi savetuju građane: Ne vodite decu i ljubimce na protest 15. marta

Studenti beogradskog Pravnog fakulteta u blokadi objavili su na društvenim mrežama da „savetuju sve građane da ne vode svoju decu i ljubimce“ na protest 15. marta u glavnom gradu, „s obzirom na to da nosioci vlasti aludiraju da će na okupljanju biti incidenata“.

„Molimo sve roditelje da dođu na okupljanje 15. marta u Beogradu, ne sa svojom decom, već zbog svoje dece i da podrže borbu za njihovu bolju budućnost. S obzirom na to da nosioci vlasti aludiraju da će na okupljanju biti incidenata savetujemo sve građane da ne vode svoju decu, kao i ljubimce", piše u objavi. Oni dodaju da „nasilje nikad nije rešenje, naročito ne u borbi za pravnu