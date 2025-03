Rhmz najavio pad temperature! Danas do 23 stepena, kiša u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine uz umeren, povremeno i jak jugozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uslova za kratkotrajnu kišu ima sredinom dana u Vojvodini i ponegde na jugoistoku zemlje. Najniža temperatura biće od osam do 13, najviša od 19 do 23 stepena. U Beogradu će biti tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine uz umeren, povremeno i jak jugozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju. Najniža temperatura biće od 10 do 13, najviša dnevna oko 21 stepena. Do ponedelјka promenlјivo oblačno, mestimično sa kišom i