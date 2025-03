Kragujevački studenti stigli u Mladenovac! Drugi dan je uspešno završen!

Studenti koji su juče krenuli pešice iz Kragujevca ka Beogradu stigli su u Mladenovac oko 23:30. “Energija je fenomenalna, držimo se, borimo se! Umorni jesmo, ali nastavljamo dok se naši zahtevi ne ispune,” rekao je jedan od studenata za naš portal.

Njihova maršruta ka Beogradu nastavlja se sutra ujutru. Podsećamo da se se Mladenovčani spremili za ovaj doček i priredili studentima nezaboravan ulazak u grad!