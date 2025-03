Studenti pešaci sve bliži Beogradu, Vučić pozvao 'Studente 2.0' da se povuku iz Pionirskog parka

BBC News pre 39 minuta

Studenti koji mesecima blokiraju fakultete i protestuju nezadovoljni radom državnih institucija ponovo pešače, a ovog puta zborno mesto je Beograd.

Ka srpskoj prestonici, gde je za subotu, 15. mart najavljen skup „15. za 15 - čekamo te!", pešače studenti iz Subotice, Niša, Kragujevca, Čačka, Kraljeva, Užica, Loznice, kao i gimnazijalci iz Valjeva.

Ovo je još jedan od vidova pritisaka na državu da ispuni njihove zahteve, između ostalog da se utvrdi odgovornost za tragediju u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje teško povređeno, kao i za napade na studente u blokadama.

Najduži put do Beograda prevaliće studenti iz Niša.

Na pešačenje dugo 193 kilometara krenuli su od srednjevekovnog manastira Manasija kod Despotovca, a BBC reporteri su ih u četvrtak ujutro zatekli u Smederevu, odakle su počeli pohod ka 40-ak kilometara udaljenom Pančevu.

Grupa od oko 500 studenata i maturanata iz Niša prešla je više od pola zacrtane rute.

Posle prespavane noći u Smederevu i saniranja rana na nogama, spakovali su rančeve i krenuli su ka Pančevu, javljaju BBC reporteri.

Među njima je i Nemanja Ignjatović, koji oko vrata ima ogrlicu sa priveskom na kojem piše Korak za budućnost.

„Ovo je naš vid borbe koji će dovesti do budućnosti", kaže student Prirodno-matematičkog fakulteta za BBC na srpskom.

BBC/Grujica Andrić Ispred studenata iz Niša ide kolona traktora

Jedan od ciljeva njihovih protestnih pešačenja je, dodaje, da prođu kroz što više mesta i podignu ljude, da ih pozovu i pokažu šta su spremni sve da urade kako bi došli do pravde.

Upravo ti ljudi koji ih dočekaju u mestima kroz koja prolaze su im velika motivacija, rekao je Ignjatović.

Studente iz Niša i Vršca u četvrtak uveče su, uz aplauz, hiljade ljudi dočekale u Pančevu i smestili ih na tri lokacije: Osnovnu školu „Đura Jakšić", Gradsku biblioteku i Halu sportova.

Spremili su sve - hranu, odeću, krevete, papuče, sredstva za higijenu, na svakom jastuku ih je dočekala čokoladica, a kod nogu su svi dobili po nove čarape i vlažne maramice.

U jednoj učionici je medicinska soba sa četiri strunjače za masažu, zavojima, kremama, flasterima, lekovima i infuzijama, javlja BBC reporter Grujica Andrić.

Ako su oni mogli da prepešače skoro 200 kilometara najmanje što sam ja mogla je da im pripremim mało hrane, kaže Sandra iz Pančeva.

„Uživam u momento i presrećna sam što sam okružena ljudima koji imaju ideju o budućnosti, prelepo je biti u takvoj atmosferi", rekla je za BBC na srpskom.

BBC/Grujica Andrić Doček za studente koji pešače ka Beogradu u Pančevu

Ka Beogradu pešače i grupe studenata iz Subotice, kojima su se ranije priključile kolege iz Bora, kao i njhove kolege iz Čačka, Kraljeva, Užica i Loznice.

Ka glavnom gradu Srbije biciklima je krenula i grupa studenata i građana iz Niša kako bi se pridružila velikom protestu.

BBC/Jakov Ponjavić/ilustracija Mapa pešačenja i vožnje bicikala do Beograda (ilustracija)

'Izbeći sukobe, a ne najavljivati ih i podstrekivati'

Dok se studenti sa različitih strana približavaju glavnom gradu Srbije, čelnici Beogradskog univerziteta pozivaju na smirivanje strasti i napetosti u društvu, kako bi se, rekli su, „izbeglo potencijalno nasilje i incidenti koje možda neke grupe ili pojednci žele".

„Tražimo i apelujemo na sve aktere sa uticajem da dođemo do onoga za šta se svi zalažemo i do onoga što studenti žele, a to je da ovaj protest prođe mirno dostojanstveno", poručio je rektor BU Vladan Đokić.

Potom je tri puta ponovio istu rečenicu iz saopštenja Proširenog rektorskog kolegijuma BU (u njemu su, zmeđu ostalih, dekani svih 31 fakulteta, direktori 11 instituta, kao i prorektori i rektor):

„Da se izbegnu sukobi, umesto da se najavljuju i podstrekuju".

U jednom od poslednjih obraćanja uoči studentskog protesta u Beogradu, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je da očekuje da „opozicija organizuje veliko nasilje" i poručio da će svi koji u tome budu učestvovali biti pohapšeni.

Vučić nije naveo nikakve kontretne dokaze i detalje za te tvrdnje.

Povodom navoda predsednika Srbije oglasila se i Evropska unija (EU) pozivajući na smirivanje napetosti i dijalog.

Vučić pozvao mlade iz Pionirskog parka da se povuku u subotu

Dok studenti u blokadi mesecima blokiraju fakultete i organizuju proteste, u Pionirkom parku u centru Beograda danima kampuje druga grupa mladih, koji sebe nazivaju „Studenti 2.0".

Oni od nadležnih imaju druge zahteve - da nastava na fakultetima počne najkasnije 17. marta.

Aleksandar Vučić je primio njihovu delegaciju u četvrtak, 13. marta, zamolio ih da odu u subotu iz Pionirskog parka kući i da se vrate dan kasnije.

Nezvanična lokacija protesta 15. marta je plato ispred Skupštine Srbije, gde se nalazi Pionirski park.

„Ako tu ponudu prihvatite beskrajno vam hvala, a ako ne prihvatite zaštitićemo sve", rekao je predsednik Srbije, prenosi Radio-televizija Srbije.

Studenti će u roku od 24 sata odgovoriti.

Vučić je prethodno, uoči studentskog protesta 15. mart, rekao da će vlasti „svirati kraj" za proteste, odnosno da će tada organizatori skupa „sve baciti na jednu kartu i nasiljem pokušati da urade nešto".

„Država je jak i organizovan sistem koji će obezbediti stabilan javni red i mir, ustavni poredak i državne institucije", nadovezao se Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova.

Poručio je da „svako ima pravo na mirno okupljanje i da niko nema pravo da napada one koji drugačije misle, a da je policija je spremna da pruži sopstveni doprinos svemu tome".

Višednevna pešačenja i stotine pređenih kilometara

Do sada je organizovano nekoliko studentskih protestnih pešačenja.

Studenti beogradskih fakulteta hodali su do 80 kilometara do udaljenog Novog Sada.

Pešačilo se i do Kragujevca kada je 15. februara na Sretenje organizovan novi protestni skup.

Skoro svi su prešli oko 150 kilometara.

Hodala je i grupa studenata zrenjaninskog Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin" do Vršca kako bi učestvovala u velikom skupu održanom u nedelju, 23. februara.

Skoro 300 kilometara dalje, u Zaječaru, dan ranije, organizovan je najveći skup u istočnoj Srbiji.

Sa različitih strana, ali zbog istog cilja, brojni studenti iz Srbije pešačili su i do Niša, gde je 1. marta održan protest pod nazivom „Studentski edikt".

BBC/Stefan Veselinović Studenti iz Niša pred početak nove deonice do Pančeva

BBC/Stefan Veselinović Zeleni kamion (TAM) prati niške studente od početka protestnih pešačenja i nazivaju ga 'Pumpomobil'

Od pada nadstrešnice 1. novembra, svakog dana se u 11:52 blokiraju saobraćajnice u mnogim gradovima kada se odaje 15-minutna pošta stradalima u Novom Sadu.

Sve je više protesta i u manjim mestima širom zemlje, a 8. marta u Beogradu je organizovan i skup „Rame uz rame, studenti i radnici", kojim su studenti želeli da pokažu solidarnost sa zaposlenima.

Dan ranije studenti i srednjoškolci pozvali su na generalni štrajk organizujući više protestnih šetnji u Beogradu.

Ovo je bio drugi studentski poziv na obustavu rada, a odazvale su mu se pojedine advokatske komore, zaposleni u Narodnoj biblioteci Srbije, pojedini mediji i lanci knjižara, vlasnici malih biznisa, muzičari i glumci.

Veliki protesti prethodno su održani u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Dok vlast tvrdi da su svi zahtevi studenata ispunjeni, oni i njihovi profsori to negiraju.

Vladajuća većina u Skupštini Srbije je pre nekoliko dana usvojila izmene Zakona o visokom obrazovanju.

„Ispunili smo četvrti studentski zahtev i nadam se da ćemo se vratiti na nastavu", izjavila je Ana Brnabić, predsednica Skupštine.

Početak sednice obeležio je sukob opozicionih predstavnika i poslanika vladajuće većine.

Studentska blokada RTS-a

Studenti beogradskih fakulteta iznenada su u ponedeljak uveče 10. marta blokirali zgradu Radio-televizije Srbije (RTS) u centru Beograda i tu ostali 22 sata, nezadovoljni izveštavanjem državne televizije o njihovim višemesečnim protestima.

U prvim satima blokade došlo je do incidenata između policije i studenata, a jednom policajcu je povređeno oko.

U ponedeljak veče i studenti iz Novog Sada su blokirali zgradu Radio-televizije Vojvodine (RTV) u znak podrške kolegama iz Beograda.

