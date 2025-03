Boingov motor se zapalio u Denveru, putnici pobegli preko krila (VIDEO)

Mlazni motor kompanije American Airlines se zapalio nakon što je avion u četvrtak prinudno sleteo u Denver, primoravajući putnike da se evakuišu pomoću tobogana, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Avio-kompanija je potvrdila da su svih 172 putnika i šest članova posade mogli bezbedno da napuste avion, iako je šest putnika nakon toga prebačeno u lokalnu bolnicu na dalje provere, piše Hina, a prenosi N1 Hrvatska. Let 1006 American Airlinesa iz Kolorado Springsa za Dalas, koji je prevozio putnike u avionu Boing 737-800, sleteo je u Denver nakon što se posada požalila na vibracije motora, saopštila je FAA.