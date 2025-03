Beogradski marš u finišu - na Terazijama svečani doček studenata iz cele Srbije

Biciklisti stigli prvi na beogradske Terazije gde im je priređen doček, uz vatromet i na crvenom tepihu. Iz više gradova Srbije jutros su na poslednju etapu "Marša za Srbiju" krenuli studenti i maratonci koji će učestvovati na sutrašnjem protestu "15. za 15" u Beogradu. Prema planu domaćina doček studenata na Terazijama je počeo oko 19.30, a događaj prenose uživo na jutjub kanalima Rojters i Tajms. I danas širom zemlje odata pošta stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici i Novom Sadu.

Studenti iz Niša, Vršca i Pančeva stigli na Terazije Grupa studenata koja je pešačila iz Niša, Vršca i Pančeva stigla je na Terazije. Do centralnog beogradskog trga došli su preko Slavije, Beogradske i Ulice Starine Novaka. Kolona iz Zapadne Srbije prošla pored Ade Ciganlije, još nekoliko kilometara do Terazija Studeti iz Zapadne Srbije, koji su pešačili do Beograda kako bi učestvovali u protestu u subotu, u pratnji traktora okićenih zastavama Srbije, prošli su