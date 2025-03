Pronađen pištolj s pet metaka: Akcija u Prijepolju: Uhapšen osumnjičeni za pretnje muškarcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Užicu, uhapsili su R.N. (1996) iz Prijepolja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je večeras iz MUP-a.

On se tereti da je na benzinskoj pumpi u Prijepolju pretio dvadesetjednogodišnjem muškarcu, a zatim izvadio pištolj. Potom je pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. Nedaleko od benzinske pumpe, ispod jednog automobila, nađen je pištolj sa pet metaka koje je R.N, kako se sumnja, sakrio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu. (Tanjug)