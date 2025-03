Denver bez Jokića nije ni za plej-in: Rutina Lejkersa nad Nagetsima! (video)

Rutina bez Nikole! Denver Nagetsi su ponovo pokazali da bez Nikole Jokića nisu plej-of tim, pa su tako poraženi od LA Lejkersa rezultatom 120:108 koji su tako upisali treću uzastopnu pobedu u NBA ligi.

Džoker nije bio u sastavu već drugi meč zaredom zbog problema sa laktom, a Denver iako je u prvi mah delovao da može da igra kao protiv GSV-a, sada već ima probkema. „I GOT 20 POINTS, YOU TALKING ABOUT BALL DON’T LIE“ -Luka Doncic LLLLMMFFAAOOO pic.twitter.com/ocZB9nrxlH — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 20, 2025 Najbolji na meču bio je još jedan balkanski igrač i pored neigranja Nikoke, jer Lejkerse je predvodio Luka Dončić sa 31 poenom,