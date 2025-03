U Srbiji i dalje hladno, temperature od minus sedam do 17

NOVI SAD - U Srbiji će jutro biti hladno, ponegde sa umerenim mrazem, a tokom dana sunčano uz slab promenljiv vetar, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Temperature će se kretati u rasponu od minus sedam do 17 stepeni. U Novom Sadu će tokom dana biti sunčano uz slab promenljiv vetar i temperature od minus četiri do 15 stepeni. U narednih nedelju dana maksimalne dnevne temperature biće od 18 do 23 stepena.