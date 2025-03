Vučević: Netačno da se sprema upad policije na fakultete

BEOGRAD - Premijer u tehničkoj Vladi Miloš Vučević izjavio je danas da je netačno da se sprema nasilje i upad policije na fakultete kako bi se prekinula blokada i istakao da veruje da baš to priželjkuje član Predsedništva Stranke slobode i pravde Vladimir Obradović, koji je izneo takve tvrdnje.

Je l to ponovo vaskrsao politički deklasiran bivši kandidat opozicije za gradonačelnika Beograda Vladimir Obradović? Čovek valjda rešio da je vreme da se i on malo ovajdi o studentske proteste. Kaže, 'sprema nasilje, represija i upad policije na fakultete, kako bi se prekinula njihova blokada'. Netačno! Ali verujem da Obradović to priželjkuje, kao i Đilas i svi njegovi puleni koji su po ko zna koji put uhvaćeni u bezočnim lažima, napisao je Vučević na svom