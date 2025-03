Liga nacija: Remi Austrije i Srbije, revanš odlučuje pobednika

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je u gostima protiv Austrije nerešeno 1:1 (0:1) u baražu za opstanak u „A“ diviziji Lige nacija.

Domaći su poveli u 37. minutu preko Gregoriča, a Srbija je izjednačila preko Samardžića u 62. minutu. Videli smo jednu ne previše kvalitetnu utakmicu u kojoj je bolji utisak ostavila domaća ekipa. Srbija se u prvih pola sata uglavnom branila, a Marko Arnautović je imao nekoliko prilika da donese promenu rezultata. The pressure on Lazar Vujadin Samardžić was immense. Huge shoes to fill in a completely dysfunctional team. Today was one of his worst matches for us,