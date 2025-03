Napeto na Vračaru i Zvezdari: Policija razdvaja aktiviste SNS i okupljene koji im zvižde i dobacuju (video)

Aktiviste SNS na Vračaru i Zvezdari i njihove promotivne štandove okružili su ljudi koji im dobacuju i zvižde. Morala je da interveniše policija kako ne bi došlo do fizičkog sukoba. Posle oko 21.30 časova građani na Vračaru ispratili su SNS aktiviste zvižducima.

Do tenzija na Vračaru došlo je u blizini Kalenić pijace gde se nalaze štandovi aktivista SNS-a dok se grupa građana okupila da bi održala zbor. Došlo je do prepucavanja, zviždanja i vređanja, pa je reagovala policija. Kordon pripadnika policije razdvaja SNS aktiviste i okupljene. Slične scene zabeležene su i u Ulici Veljka Dugoševića na Zvezdari gde je, takođe, došlo do prepucavanja sa aktivistima SNS-a kod štanda naprednjaka. Inače, do sličnih incidenata na