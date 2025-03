"Slavili su se Mladenci, a onda je pronađeno telo devojčice": Radnik obezbeđenja za "Blic" otkrio detalje užasa na Savskom keju (foto)

Telo devojčice staro oko 10 godina pronađeno je danas zakačeno za jedan splav, na levoj obali Save, u Novom Beogradu. Kako saznaje reporterka "Blica", u trenutku kada je telo pronađeno na splavu je u toku bila proslava.

- Splav večeras radi uobičajeno, unutra je muzika. Danas, kada je pronađeno telo, slavili su se Mladenci. Policija je dugo bila tu. Bog zna odakle je to telo došlo i koliko je staro. Reka je to, voda nosi - rekao je radnik obezbeđenja. Na internetu su se pojavile informacije da se na splavu danas proslavljao dečji rođendan, što je radnik splava demantovao. - To nije istina, zaista je laž u pitanju. Mi smo sačekali da policija obavi svoje i nastavili smo s radom.