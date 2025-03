Babić se ponovo oglasio nakon pucnjave u Odžacima

Biznismen Branko Babić, koji je sinoć bio u Odžacima, kada je Bojan Mihajlovića upucan u stomak i nogu, danas se oglasio na društvenim mrežama. "Na snimku se pojavljuje pucač, koji definitvno po mom mišljenju nije Miša Miletić, Miša ima skoro 80 godina i on ne bi mogao da trči ovako.

Miša nije vođa studenata jer mi u Odžacima nemamo studente koji protestuju, on je vođa protesta koji daju podršku studentima", rekao je Branko Babić u video objavi na Instagramu. View this post on Instagram A post shared by Ratkovcanin (@ratkovcanin) Na snimku se vidi i kafana ispred koje je napadač bio i gde je zapucao. "U tom kafiću smo sedeli svi mi koji smo davali podršku opštini i koji nismo dozvolili da se ona napadne. Nameće se zaključak da smo meta bili svi