UNS osudio napad na novinara BIRN-a

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je fizički napad na novinara BIRN Sašu Dragojla, koji se dogodio danas oko 15 časova u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu na očigled policije, i traži od nadležnih da na nedvosmislen način pokažu da su fizički napadi na novinare nedopustivi.

Dragojlo je u izjavi za UNS rekao da je jedan čovek nasrnuo na njega kada mu se predstavio i kazao da je novinar. „Rekao mi je ‘a, novinar’ i nasrnuo na mene. Znamo već ko je i šta je, ali ne bih da pominjem imena, to policija treba da uradi“, naveo je Dragojlo. On je istakao da se sve to dešavalo na metar ili dva od policije. „Policija je samo stala između nas. Ja sam pokazao novinarsku legitimaciju i zahtevao da ga legitimišu i privedu, ali se ništa od toga nije