Kiša i olujni vetar u Srbiji i Nišu: Šta nas čeka narednih dana?

Duvaće umeren i jak vetar, posebno izražen u planinskim predelima, na jugu Banata i u donjem Podunavlju, gde povremeno može dostići olujnu jačinu.

Vetar će do kraja dana oslabiti. Temperature će se kretati od 6 do 14°C u jutarnjim satima, dok će maksimalne dnevne vrednosti biti između 17 i 23°C. U Nišu će vreme biti oblačno i toplo, uz mogućnost kratkotrajne kiše u prepodnevnim i popodnevnim satima. Vetar će biti umeren do jak, južnog i jugozapadnog pravca, ali će pred kraj dana oslabiti. Očekivana jutarnja temperatura biće oko 12°C, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići 22°C. Vreme će biti promenljivo