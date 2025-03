Umereno do potpuno oblačno, na severu Srbije s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, dok će u ostalim krajevima kiša biti lokalnog karaktera.

Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno sa udarima olujne jačine, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 13 °S, a najviša od 19 do 23 stepena. U Kragujevcu oblačno, bez padavina, sa najvišom temperaturom do 20 stepeni.