VIDEO Novak prestigao Nadala i postavio novi večni rekord tenisa: U samo tri rečenice objasnio zašto je tako dominantan

Novak Đoković je odlično započeo masters u Majamiju i stigao do dve relativno lake pobede.

Sada je pao i Kamilo Ugo Karabelji sa 6:1, 7:6(1), pa je ukupan broj masters pobeda za Srbina sada 411. Zbog čega je to bitno? U pitanju je još jedan rekord, još jedna granica do koje nije uspeo da stigne nijedan drugi teniser. Pre ovog susreta je bio izjednačen sa Rafaelom Nadalom po broju masters pobeda, a sada je Španac sa 410 trijumfa zauvek ostao na drugom mestu. Teško je očekivati da će bilo ko uspeti da sruši ovaj rekord Đokovića, a čak i da to uspe moraće