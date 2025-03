Narednih dana oblačno sa kišom

U toku dana umereno do potpuno oblačno i toplo, na severu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine, dok će u ostalim krajevima kiša biti lokalnog karaktera. U utorak, 25. marta, će se zadržati toplo sa najvišom temperaturom od 18 do 23 ° Celzijusa, a od srede postepeno svežije. Do kraja meseca umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, u četvrtak i petak lokalno su moguće i obilnije padavine.