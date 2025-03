Koliko često bi trebalo kakiti

BBC News pre 37 minuta | Džezmin Foks Skeli - BBC Njuz

Emmanuel Lafont/BBC

Da li u toalet idete tri puta dnevno ili je to za vas ređa i posebna prilika?

I što je najvažnije, šta učestalost pražnjenja creva otkriva o vašem zdravlju?

Sedite, opustite se i saznajte više o nauci koja se bavi izučavanjem izmeta.

Učestalost odlaska u toalet se razlikuje od čoveka do čoveka.

Svaki put kada jedemo, debelo crevo se kontrakuje i gura hranu kroz sistem organa za varenje.

Ovaj automatski „gastrokolični refleks" dovodi do oslobađanja hormona koji stvaraju nagon za pražnjenjem creva.

Međutim, većina nas je naučila da potiskuje taj nagon, što znači da je pražnjenje jednom dnevno ili ređe postalo novi standard.

„Svi smo previše zauzeti da bismo obavljali nuždu", kaže Martin Vejsej, gastroenterolog i lekar opšte medicine u bolnici Kanberi u Australiji.

Tradicionalno se često smatralo da je stolica dnevno znak dobrog zdravlja creva.

Međutim, u prošlosti nije bilo jasno šta se tačno smatra „normalnim" u pogledu pražnjenja creva.

Jedna studija je čak ukazala da od jednog pražnjenja u nekoliko nedelja ili meseci do 24 puta dnevno može da bude u granicama normale.

Međutim, zahvaljujući pionirskom radu naučnika kao što je Ken Hiton, konsultanta u Kraljevskoj bolnici u Bristolu u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), sada znamo mnogo više.

Kasnih 1980-ih, Hiton i njegove kolege sproveli su istraživanje među stanovnicima istočnog Bristola, postavljajući im prilično direktno pitanje - koliko često imate stolicu?

Rezultati su otkrili ogromne razlike u učestalosti pražnjenja creva.

Iako je najčešća navika bila jednom dnevno, samo 40 odsto muškaraca i 33 odsto žena pridržavalo se ove rutine.

Neki su imali stolicu ređe od jednom nedeljno, dok su drugi išli tri puta dnevno.

Studija je zaključila da „manje od polovine stanovništva ima konvencionalno normalnu funkciji creva i da su, u ovom aspektu ljudske fiziologije, posebno mlade žene u nepovoljnom položaju".

Ovo nije bila jedina Hitonova zasluga u proučavanju ljudskog izmeta.

Kasnije je doprineo izradi Bristolske skale/tabele izmeta ili kriterijuma za procenu stolice, koja je, uz prateće ilustracije postala široko prihvaćen vodič za dijagnostikovanje probavnih problema.

Skala sadrži korisne opise stolice - od „odvojenih tvrdih grudvica, poput orašastih plodova" do „pahuljastih komadića neravnih rubova".

„Zlatni opseg"

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) i druge zdravstvene organizacije navode da se normalnom stolicom smatra pražnjenje između tri puta dnevno i tri puta nedeljno.

Međutim, normalno i zdravo nisu nužno ista stvar.

Naučnici su možda rešili misteriju koliko često idemo u toalet, ali to ne pruža odgovar na pitanje - koliko često bi trebalo da idemo u toalet?

Sve više istraživanja pokazuje da je učestalost pražnjenja creva snažan pokazatelj opšteg zdravlja.

Na primer, studija iz 2023. godine ispitivala je navike pražnjenja creva kod 14.573 odraslih u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Najčešći obrazac bio je sedam stolica nedeljno (50,7 odsto ispitanika), a najčešći tip stolice bio je „oblika kobasice ili zmije, glatka i mekana".

Istraživači su zatim pratili učesnike više od pet godina da bi utvrdili postoji li veza između učestalosti stolice i smrtnosti.

Otkrili su da su ljudi koji su imali samo četiri mekane stolice nedeljno bili 1,78 puta sklonije umiranju u roku od pet godina u poređenju sa onima koji su imali normalnu stolicu sedam puta nedeljno.

Takođe, ljudi koji su retko imali stolicu imali su 2,42 puta veći rizik od smrti zbog raka i 2,27 puta veći rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti.

Emmanuel Lafont/ BBC Kraće vreme prolaska hrane kroz creva, što u suštini znači češća stolica, povezano je sa zdravijim mikrobiomom

Pitanjem koja količina stolice je dobra bavi se i Šona Gibonsa, mikrobiolog iz Instituta za sistemsku biologiju u Sijetlu, u SAD-u.

Gibons je 2024. godine predvodio studiju u kojoj je 1.400 zdravih odraslih svrstano u četiri grupe na osnovu njihovih navika odlaska u toalet: opstipacija (zatvor - jedno do dva pražnjenja creva nedeljno), nisko-normalna učestalost (tri do šest puta nedeljno), visoko-normalna učestalost (jedna do tri stolice dnevno), i dijareja.

Zatim su istraživači ispitivali da li postoji veza između učestalosti stolice i mikrobioma creva.

Otkrili su da su ljudi koji su imali jedno do tri pražnjenja dnevno imali veći udeo „dobrih" bakterija u crevima u poređenju sa onima koji su ređe odlazili u toalet.

S druge strane, ljudi koji su imali stolicu manje od tri puta nedeljno češće su imali toksine u krvi, što je ranije dovođeno u vezu sa hroničnom bolešću bubrega i Alchajmerovom bolešću.

„U 'zlatnom opsegu' pražnjenja creva [visoko-normalna kategorija] primetili smo porast striktno anaerobnih mikroba koji proizvode kratkolančane masne kiseline (SCFA)", kaže Gibons.

Jedna od ovih masnih kiselina, butirat, poznata je po tome što smanjuje upalu u organizmu.

Ovo je važno jer se danas smatra da je hronična upala glavni pokretač bolesti kao što su kardiovaskularna oboljenja, dijabetes tipa 2 i čak Alchajmerova bolest.

„Viši nivoi butirata omogućavaju bolju kontrolu nivoa šećera u krvi, što poboljšava osetljivost na insulin", objašnjava Gibons.

„Takođe, butirat se vezuje za ćelije u crevima i stimuliše ih da proizvode hormone koji daju osećaj sitosti".

Gibons smatra da je razlog zbog kog ljudi koje pate od zatvora imaju više štetnih toksina u krvotoku taj što se stolica zadržava u crevima duže nego što bi trebalo.

Zbog toga bakterije u crevima jedu svu dostupnu vlaknastu materiju, pretvarajući je u kratkolančane masne kiseline.

Međutim, kada nestane vlakana, bakterije počinju da fermentišu proteine, pri čemu oslobađaju štetne toksine u krvotok.

Poznato je da ovi toksini oštećuju organe poput bubrega i srca.

Jedan od njih, fenilacetilglutamin, predstavlja faktor rizika za kardiovaskularne bolesti.

„Ako imate hronično visoke nivoe ovog metabolita u cirkulaciji, on može da doprinese aterosklerozi, otvrdnjavanju arterija i oštećenju kardiovaskularnog sistema", kaže Gibons.

Iako prema kliničkim smernicama, zdrav opseg podrazumeva pražnjenje creva od tri puta dnevno do tri puta nedeljno, Gibonsova studija je pokazala da su čak i u nisko-normalnoj grupi primećeni povećani nivoi toksina u krvi.

„Teško je doneti konačan zaključak jer nemamo podatke koji bi pokazali da su ovi ljudi kasnije oboleli, ali na osnovu onoga što smo videli, izgleda da je za zdravlje idealan raspon pražnjenja creva između nekoliko puta dnevno i svaki drugi dan", kaže Gibons.

Emmanuel Lafont/ BBC Stručnjaci preporučuju da vodite evidenciju o tome kada imate stolicu kako biste mogli da otkrijete sve promene o kojima ćete možda morati da razgovarate sa lekarom

Kao i uvek, važno je napomenuti da korelacija ne znači uzročnost.

Moguće je da ljudi čije zdravlje je već narušeno zbog drugih razloga imaju ređu stolicu, iako je Gibonsova studija pokušala da eliminiše ovaj faktor birajući isključivo odrasle koji nisu prijavili druge zdravstvene probleme.

Jedan od načina da procenite zdravlje vaših creva jeste vreme potrebno da hrana prođe kroz digestivni trakt.

Ovo možete lako da ispitate kod kuće konzumiranjem namirnica jarkih boja kao što je kukuruz šećerca, i praćenjem koliko vremena je potrebno da se pojave u stolici.

Uopšteno govoreći, što je tranzitno vreme duže, creva se ređe prazne i veća je verovatnoća da se pati od zatvora.

Istraživači sa Kraljevskog koledža u London su 2020. godine dali plave mafine 863 ispitanika da bi izmerili vreme prolaska hrane kroz njihova creva.

To je bio deo kliničkog ispitivanja koje je proučavalo kako genetske razlike, crevni mikrobiom i drugi činioci utiču na reakciju organizma na različite obroke, posebno u pogledu nivoa šećera i masti u krvi.

Studija je pokazala da se vreme prolaska hrane kroz creva značajno razlikuje među ljudima – od manje od 12 sati do nekoliko dana.

Zanimljivo je da su se mikrobi koji nastanjuju creva ljudi kod kojih je tranzitno vreme bilo kraće (koji su imali češću stolicu) značajno razlikovali od onih kod kojih je to vreme bilo duže.

Kraće vreme prolaska hrane kroz creva bilo je povezano sa zdravijim crevnim mikrobiomom.

„Ono što smo otkrili je da su ljudi kod kojih je tranzitno vreme bilo duže imali više 'loših' bakterija, onih koje su prethodno dovođene u vezu sa lošijim zdravljem srca i metabolizma", kaže Emili Liming, naučnica koja proučava mikrobiom na Kraljevskom koledžu u Londonu.

Ovaj efekat bio je najizraženiji kod ljudi kod kojih je vreme prolaska hrane kroz creva bilo 58 sati ili više, a koji su imali stolicu manje od tri puta nedeljno.

Slično Gibonsovim nalazima, Liming sumnja da se kod ljudi kod kojih stolica duže ostaje u crevima mikrobi ne hrane redovno svežim vlaknima.

Zato prelaze da se hrane proteinima umesto ugljenim hidratima i vlaknima, što dovodi do proizvodnje nusprodukata koji su štetni po zdravlje.

Pored zdravijeg crevnog mikrobioma, studija je otkrila da su ljudi kod kojih je tranzitno vreme bilo kraće imali i manje visceralne masti, vrste masti koja se nalazi duboko u stomaku i okružuje unutrašnje organe.

Visceralna masnoća je opasna jer povećava rizik od mnogih bolesti, među kojima su srčana oboljenja, dijabetes i određene vrste raka.

Na kraju, ljudi kod kojih je vreme prolaska hrane kroz creva bilo kraće imali su i zdravije reakcije na hranu, što je poznato kao postprandijalni odgovor - način na koji telo obrađuje hranljive materije posle obroka.

Ljudi koji su imali kraće tranzitno vreme su nakon obroka imali niže nivoe šećera i lipida u krvi, što smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Ovo otkriće se uklapa u postojeća naučna saznanja o zatvoru i njegovoj povezanosti sa hroničnim bolestima.

Na primer, ljudi koji hronično pate od zatvora mogu da imaju veći rizik od raka debelog creva.

Međutim, dokazi koji podržavaju ovu teoriju su neujednačeni.

Jedna metaanaliza, vrsta istraživanja koja kombinuje rezultate više studija koje ispituju isto pitanje, nije pronašla značajno veću učestalost raka debelog creva kod ljudi koji pate od zatvora.

Emmanuel Lafont/ BBC Veći unos voća i povrća može da pomogne redovnijoj stolici

„Ali zatvor nije povezan samo sa sistemom organa za varenje – vidimo veze i sa drugim delovima tela.

„Na primer, ljudi koji imaju Parkinsonovu bolest mogu da pate od zatvora i do 20 godina pre nego što se pojave prvi motorički simptomi", kaže Emili Liming.

S druge strane, Martin Vejsej ukazuje na poznatu vezu između sporog prolaska stolice kroz creva i žučnih kamenaca, tvrdih naslaga koje se obrazuju u žučnoj kesi.

„Sporije pražnjenje creva takođe povećava rizik od razvoja polipa, prekanceroznih lezija u crevima, koje kasnije mogu da prerastu u rak", dodaje on.

Šta stolica govori o zdravlju?

Umesto da se usredsredite samo na broj pražnjenja creva nedeljno, koji može značajno da se razlikuje od čoveka do čoveka, Emili Liming ističe da je najvažnije obratiti pažnju na sve neočekivane promene u crevnim navikama.

Takođe savetuje da je korisno pratiti sopstvene navike pražnjenja creva kako biste znali šta je normalno za vas.

„Svi bi trebalo da posmatramo našu stolicu, jer je to u suštini besplatan test zdravlja creva", kaže Liming.

„Nije važno samo koliko često idete u toalet, već i boja i oblik stolice.

„Po Bristolskoj skali, idealna stolica je oblika navedenog za tip 3 ili tip 4 - dakle, oblik kobasice sa pukotinama na površini ili glatka kobasica".

Kada je reč o boji, crna ili crvena mogu da budu znak prisustva krvi u stolici.

Iako može da postoji bezazleno objašnjenje, ovo može da bude znak kolorektalnog karcinoma (raka debelog creva), pa je važno da se što pre poseti lekar.

Lekaru treba da se obratite i ako često imate dijareju ili osećate hitnu potrebu za pražnjenjem creva, ili ako posle obroka imate grčeve, nadutost i gasove.

I na kraju, ako želite da imate redovniju stolicu, postoje tri jednostavne stvari koje možete da uradite.

„U našoj studiji, ljudi koji su imali stolicu unutar 'zlatnog opsega' jeli su više voća i povrća, pili su više tečnosti i bili su fizički aktivniji", kaže Šon Gibons.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.25.2025)