Tramp: Grenland će u budućnosti možda biti deo Amerike

Američki predsednik Donald Tramp ponovio je danas da će Grenland u budućnosti "možda" biti deo Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je rekao novinarima posle sastanka sa zvaničnicima u svom kabinetu, da je to važno za nacionalnu bezbednost SAD, preneo je Rojters. Odlazeći premijer Grenlanda Mute Egede rekao je da se članovi njegove prelazne vlade neće sastati sa američkom delegacijom koja planira da poseti američku vojnu bazu na tom ostrvu ove sedmice. Egede je rekao da je Vašingtonu saopšteno da neće biti "pregovora" dok je on na čelu privremene vlade i do formiranja nove vlade Grenlanda