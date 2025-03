Policija u Smederevu uhapsila muškarca zbog sumnje da je ugrozio sigurnost predsednika Vučića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa pregovaračkim timom Ministarstva i Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su sedamdesetdvogodišnjeg M.

Ć, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On se sumnjiči da je danas u 14:15 telefonom pozvao dežurnu službu Policijske uprave u Smederevu, rekao da hoće da ubije predsednika i prekinuo vezu, navodi se u saopštenju MUP. Policijski službenici su odmah preduzeli sve operativne mere i radnje u cilju identifikacije pozivaoca, brzo ga identifikovali i otišli do njegove kuće, gde im je on, kroz zaključana