Ana Brnabić upozorava na opasnost: Sve što se dešava u Srbiji u poslednja četiri meseca preti da ugrozi stabilnost

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbija, imajući u vidu kompleksnu geopolitičku situaciju, mora da nastoji da očuva mir i stabilnost, ali da sve ono što se dešava u zemlji poslednja četiri meseca podriva tu stabilnost i preti da ugrozi njenu ekonomiju i privredni napredak.

Brnabić je, govoreći o napretku Srbije ka EU, istakla da naš zemlja ima jedinstvenu politiku u odnosu na ostale zemlje u regionu i Evropi koje nastoje da postanu članice. "Sada, naša pozicija u odnosu na čitav svet ili ostatak sveta je, pa ja bih rekla, često kritikovana od strane Evropske Unije. Iako ja mislim da to, recimo, nije fer. Oni to nazivaju multivektorska spoljna politika. To znači da, iako smo na Evropskom putu, ne zaboravljamo naša tradicionalna