Rhmz izdao najnovije upozorenje: Popaljeni meteoalarmi, evo koliko će dana pljuštati kiša u Srbiji: U Beogradu već pada, a ove reke prete da se izliju

U Beogradu kiša već pada, a Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) jutros je izdao i najnovije upozorenje na obilne padavine širom Srbije. Prema poslednjim podacima RHMZ-a, u zapadnim, centralnim i jugozapadnim delovima naše zemlje trebalo bi da padne i od 60 do 80 milimetara kiše.

- Do petka ( od 26. do 28. marta) u delovima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije očekuje se od 60 do 80 mm kiše, lokalno i više - upozoravaju iz RHMZ-a. Do kraja marta, najavio je RHMZ, očekuje nas oblačno i hladnije vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih plјuskova. Od danas pa sve do petka na snazi će biti i žuti meteoalarm, koji će u pojedinim delovima zemlje narednih dana prerasti i u narandžast. Kako se na sajtu RHMZ-a može videti danas će žuto upozorenje