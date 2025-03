Jurić: Važno i za društvo i za porodicu da se sazna istina o Danki ilić

NOVI SAD - Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić izjavio je danas da je veoma važno i za porodicu devojčice i za celokupno društvo da se sazna istina o Danki Ilić, koja je nestala sa porodičnog imanja 26. marta prošle godine u Banjskom polju kod Bora.

On je za Tanjug rekao da iako se nada da je dvogodišnja Danka Ilić živa, sve činjenice i njegova lična intuicija ukazuju na to da devojčica nije živa, i dodao da to što telo deteta nije pronađeno i što ne postoji ni jedan materijalni dokaz pokazuje da je bilo propusta u ovom slučaju. Prema njegovim rečima, ukoliko se istina ne sazna i ako sud, ukoliko dođe do suđenja, ne dođe sa vrlo jasnim i konkretnim dokazima da je reč o ubistvu i da su osumnjičeni za Dankino