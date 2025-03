Uhapšen radnik pošte osumnjičen da je prisvajao novac koji mu je poveren

NIŠ - U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapsili su M. T. (50) iz Niša zbog sumnje da je radeći u pošti prisvojio novac koji mu je poveren.

On je osumnjičen za krivično delo pronevera, saopšteno je iz MUP-a. Sumnja se da je on, radeći u jednoj radnoj jedinici pošte u Nišu, od 22. jula do 20. avgusta prošle godine, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvojio novac koji mu je poveren u službi, a koji je bio namenjen fizičkim licima korisnicima usluga nege drugog lica i kojima je na adresi stanovanja trebalo da isplati iznos mesečne naknade za navedenu pomoć. Kako se sumnja, on je