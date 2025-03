"Ovo je bio lov na veštice": Tramp o skandalu koji je uzdrmao Belu kuću, dotakao se i ostavke ministra odbrane: "On nije imao nikakve veze sa ovim"

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu o uvođenju carina od 25 odsto na automobile uvezene u Sjedinjene Države koja će, kako je rekao, stupiti na snagu 2. aprila. On je posle potpisivanja odgovarao na pitanja novinara, te se dotakao i afere "Signal".

Na pitanje novinara kako reaguje na republikance koji su pozvali njegovu administraciju da preuzme veću odgovornost i ne umanjuje poruke iz aplikacije " Signal" koje su objavljene, Tramp je rekao: - Ne znam za umanjivanje, mediji to puštaju, mislim da je sve to lov na veštice, to je sve. Mislim da je to bio lov na veštice. Ubrzo kasnije, kada je drugi novinar pitao da li bi ministar odbrane Pit Hegset, koji je slao detaljne planove napada na grupnom ćaskanju,