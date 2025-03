Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog da je vređao i pretio policajcima

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana A.S, osumnjičenom da je tokom blokade saobraćaja vređao i pretio policijskim službenicima i oglušio se o njihovo naređenje.

Na saslušanju u tužilaštvu A.S. je negirao krivicu, a imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju na to da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo, tužilaštvo je predložilo sudu da mu odredi pritvor, saopšteno je iz tog tužilaštva. On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti. Sumnja se da je on 24. marta u Zemunu, na deonici puta koja je bila zatvorena zbog okupljenih građana koji su ćutanjem odavali