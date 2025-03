Uhapšen zaposleni u Službi za katastar nepokretnosti zbog zloupotrebe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su zaposlenog u Službi za katastar nepokretnosti u Guči M.S. (60), osumnjičenog za zloupotrebu službenog položaja.

On je kako se sumnja ovo delo izvršio od 2017. do 2020. godine, saopšteno je iz MUP-a. M.S. se sumnjiči da je kao referent za unos podataka u bazu katastra, nezakonito u informacionom sistemu Republičkog geodetskog zavoda evidentirao neistinit podatak da kuća u njegovom vlasništvu u Guči, ima upotrebnu dozvolu. Kako se sumnja, on je i nezakonitim kartiranjem objekata na dve katastarske parcele, prikazujući lažne podatke, omogućio vlasnicima ovih objekata nezakonit