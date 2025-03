Novak saznao potencijalnog rivala u polufinalu Majamija: Đokovićev prijatelj stoji na putu ka finalu

Novak Đoković će u četvrtfinalu odmeriti snage sa Sebastijanom Kordom, a ako zabeleži trijumf nad 23-godišnjakom iz Sjedinjenih Američkih Država, na putu ka finalu ga čeka Grigor Dimitrov, koji je sa 2:1, po setovima 6:7(8), 6:4, 7:6(3), savladao Fransiska Serundola.

Kada je meč počeo, izgledalo je kao da će ta čast pripasti Dimitrovu. Nakon razmene brejkova u prvom i drugom gemu bilo je nerešeno sve do desetog gema, kada je Dimitrov, koji je vodio 5:4, imao čak pet set-lopti, ali nijednu nije iskoristio. Potom je u taj-brejku, pošto nije uspeo da oduzme servis rivalu, došao do još dve (6:4), ali je od tog momenta Serundolo vezao četiri poena i sa 8:6 došao do prednosti u setovima. Opet je Dimitrov bio sjajan na početku seta,