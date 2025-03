Odložene sankcije NIS-u za još 30 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas popodne da su američke sankcije Naftonoj industriji Srbije odložene za još 30 dana. "Uspeli smo! Dobili smo novih 30 dana odlaganja sankcija za NIS.

Hvala svim ljudima u Srbiji koji su se borili i hvala američkim partnerima na razumevanju. Sačuvali smo stabilnost, vraćamo Srbiju na puteve uspeha", objavio je Vučić na instagramu. Američke sankcije NIS-u trebalo je da stupe na snagu u subotu u šest sati ujutru po našem vremenu. Predsednik Srbije je samo dan ranije bio prilično skeptičan. On je za Financial Times rekao da se Srbija