Danas oblačno i kišovito, ponegde pljuskovi

U Srbiji će danas biti oblačno i sveže, povremeno sa kišom, ponegde i pljuskovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Lokalno se očekuje veća količina padavina i to posebno na istoku zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku Srbije kratkotrajno i jak, istočni i severoistočni, a u ostalim predelima slab južni.ž Najniža temperatura biće od osam do 11, a najviša od 11 do 16 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Najniža temperatura biće oko 11, a najviša dnevna oko 13 stepeni.