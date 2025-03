Jokić "zapalio" NBA - jednom rukom preko celog terena! VIDEO

Nikola Jokić još jednom je šokirao košarkašku javnost, u najpozitivnijem smislu, potezom od kog zaista zastaje dah.

Ovog puta je protiv Jute Džez (129:93) ponovo dao koš preko celog terena, i to jednom rukom. Na isteku druge četvrtine, kada je uočio koliko je ostalo vremena do kraja, nadriblao je, pa se namestio tako da "rukometnim šutem" izbaci loptu jednom rukom preko celog terena. I lopta je ušla direktno u obruč, a Jokić je odšetao sa terena kao da je to najnormalnija stvar na svetu. Kasnije je stigao do 27 poena i 14 skokova, uz fenomenalan rekord koji je postavio. U