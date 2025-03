Zelenski odgovorio trampu: Ukrajina neće priznati američku pomoć kao zajam koji treba vratiti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina neće priznati ranije odobrenu američku vojnu pomoć kao zajmove koje treba vratiti. "Zahvalni smo na podršci, ali to nije kredit i nećemo to dozvoliti", rekao je Zelenski komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je "njegova zemlja opljačkana jer nije dala ovu pomoć kao zajmove", prenosi Unian. On je potvrdio da sporazum o stvaranju zajedničkog investicionog fonda za razvoj i