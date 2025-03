Toplo i kišovito, pripravnost zbog vodostaja

U Srbiji danas oblačno sa kraćim sunčanim intervalima, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito na jugu zemlje. Najviša temperatura do 18 stepeni.

U zemlji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, sa mestimičnom kišom, koja je napunila korita reka u Zapadnoj Srbiji. Tokom dana će biti kraćih sunčanih intervala, dok će pojava kiše i dalje biti česta, na jugu Srbije posle podne i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni, a u Vojvodini u skretanju na severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 5 do 10,