(Mape) zima još nije "svirala kraj": Tačno ovog datuma u Srbiju stiže ledeni arktički vazduh: Temperature padaju, a evo gde će biti snega

U Srbiji se do kraja marta, ali i početkom, aprila očekuje česta pojava kiše, uz mogućnost lokalnih pljuskova, saopštio je RHMZ. Nakon perioda nestabilnog vremena, meteorolog Ivan Ristić najavio je kratkotrajnu stabilizaciju, a potom i prodor hladnog arktičkog vazduha, koji će doneti potpuni vremenski obrt, a ponegde i sneg!

Prema prognozi RHMZ-a, sve do 3. aprila pred nama je nestabilno vreme, sa čestom pojavom kiše, a nakon toga doći će do stabilizacije, ipak vrlo kratke. - Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se 3. i 4. aprila. Temperature će biti bez promene, maksimalne vrednosti do 3. aprila od 12 do 18 stepeni, a zatim u manjem porastu - najavili su. Da nas pred kraj naredne nedelje, tačnije u četvrtak i petak, očekuje nešto toplije vreme sa više sunca potvrdio je i