Oblačno, ali uglavnom suvo – temperatura do 17 stepeni

Umereno do potpuno oblačno vreme u zemlji i uglavnom suvo. Ostajemo i dalje pod uticajem umereno toplog vazduha. Najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.

Povremeno kiša, uglavnom južnije od Kragujevca, ali se obilnije padavine ne očekuju. Na severu i u Šumadiji i sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od pet do devet stepeni, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Beograd umereno oblačno, a slaba kiša je moguća u drugom delu dana samo u pojedinim delovima grada, s temperaturom do 16 stepeni. Oblačno vreme, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom i temperaturom do 17 stepeni očekuje se u