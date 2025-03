Predsednica Evropske centralne banke pozvala na hod ka nezavisnosti Evrope zbog carinskih mera SAD

Trgovinski rat koji je pokrenuo američki predsednik Donald Tramp treba da izazove "hod ka nezavisnosti" Evrope, ocenila je danas predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard.

'Tramp to u SAD naziva 'Danom oslobođenja', ali ja smatram da je to trenutak kada moramo zajedno da odlučimo da svoju sudbinu više uzmemo u svoje ruke i mislim da je to hod ka nezavisnosti', rekla je Kristin Lagard za radio Frans enter (France Inter) i situaciju opisala kao 'egzistencijalni trenutak za Evropu'. Posle čelika i aluminijuma, a pre carina na automobile, američki predsednik planira da u sredu uvede svoje takozvane 'recipročne' carine, koje će promeniti