Đoković: Ima stvari o kojima ne želim da pričam

Uvek veličanstven u porazu, Novak Đoković nije posle finala želeo da priča o problemu koji ga je pogodio pre meča – oticanju oka.

Ili višečasovnom odlaganju meča zbog kiše. MENSIK: THE MASTER OF MIAMI 🔥 First ATP Tour title, may as well make that a Masters 1000… 🏆 @miamiopen | #MiamiOpen pic.twitter.com/tySyjox9n4 — ATP Tour (@atptour) March 31, 2025 – Ne postoji ništa što bi umanjilo Menšikovu zaslugu za trijumf i zato ima stvari o kojima ne želim da pričam – istakao je šestostruki šampion Majamija posle poraza sa 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) od češkog asa.- Ne želim da izgleda kao da tražim