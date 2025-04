(Foto) maskova svemirska kapsula na putovanju koje dosad nikad nije viđeno: Lansirana u Zemljinu orbitu, ovo je putanja

Svemirska kapsula Crew Dragon, u vlasništvu kompanije SpaceX milijardera Ilona Maska, danas je lansirana u Zemljinu orbitu, gde će izvesti putovanje od jednog pola do drugog, što nikada ranije nije izvedeno.

Posadu ekspedicije Fram2, koja se sastoji od četiri astronauta, predvodi malteški investitor Čun Vang, prenosi Rojters. Kapsula je lansirana iz NASA svemirskog centra Kenedi na Floridi, a misija slobodnog leta će trajati od tri do pet dana, tokom kojih ce astronauti učestvovati u 22 istraživačka eksperimenta, koji su uglavnom usredsređeni na to kako svemirski let i mikrogravitacija utiču na ljudsko telo. Fram2 je ukupno 16. misija sa posadom koja koristi Crew