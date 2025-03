Dačić: Zaplenjeno tri kilograma hašiša, uhapšena trojica Šveđana

Policija Srbije je na prelazu Gradina sa Bugarskom zaplenila tri kilograma hašiša i uhapsila dve osobe u čijem automobilu je ta droga pronađena. saopštilo je danas ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je kazao da su uhapšeni državljani Švedske i da je u automobilu pronađena i manja količina marihuane i 66 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Naveo je da se E. C. R. C. (31) i I. J. K. (31), koji su uhapšeni na izlazu iz Srbije, sumnjičeni za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga, piše u saopštenju. Određeno im je zadržavanje do 48 časova i biće sprovedeni u tužilaštvo, dodao je.