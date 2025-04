Jovan Rajić: Vlast u Srbiji daje investitorima slobodu da rade šta hoće (VIDEO)

Nakon što je zvanični Brisel potvrdio listu 47 strateških projekata čiji je cilj podsticanje kapaciteta za strateške sirovine, očekuje se da utvrdi i prioritetne projekte izvan granica Unije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je prošlog utorka da će za sedam ili osam dana projekat iskopavanja litijuma u Srbiji "Jadar“ biti proglašen za strateški projekat van zemalja Evropske unije. U međuvremenu, kompanija Rio Tinto je potvrdila da je svoj projekat iskopavanja litijuma "Jadar“ prijavila na konkurs

“Pa ne bih ja rekao da je to gotova stvar i dalje. Mi smo tu informaciju čuli do sada jedino od predsednika Republike. Nešto on nije nadležan baš za to, a s druge strane u poslednje vreme izbacuje informacije koje se ne mogu uzeti kao 100% tačne, tako da ne bih ja još uvek to podveo pod nešto što je sigurno. Ono što jeste sigurno jeste da je prošle nedelje proglašena, odnosno objavljena, ta inicijalna lista strateških projekata. To su projekti koji se isključivo