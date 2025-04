Beogradski srednjoškolci poručili da se ne šale 1. aprila: Danas blokiraju autoput na četiri sata

Srednjoškolci iz nekoliko škola u Beogradu danas će blokirati autoput na četiri sata, saopštila je samoorganizovana grupa učenika Matematičke gimnazije u blokadi.

Samoorganizovani učenici Matematičke gimnazije u Boegradu najavili su na zvaničnom profilu društvene mreže Instagram da će danas sprovesti akciju „Nismo se šalili", a koja podrazumeva blokadu autoputa od 15 do 19 časova. U objavi na Instagramu istakli su kako izgleda plan njihove današnje akcije. Plan je sledeći: -u 14.15 je skup kod Skupštine; -u 14.30 je polazak niz Kneza Miloša ka autoputu; -od 15 do 19 časova je blokada autoputa.