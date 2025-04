Drama u Belorusiji: Amerikanac uhvaćen u praznom železničkom vagonu iz litvanije, ilegalno prelazio granicu!

On je prošlog četvrtka dvaput pokušao da legalno uđe u Belorusiju, ali mu je ulazak odbijen jer nije mogao da dokaže da ima dovoljno novca za putovanje. Iako ilegalni prelazak granice može da dovede do kazne zatvora, Amrikanac će samo biti deportovan nazad u Litvaniju. Američki Stejt department upozorio je državljane SAD da ne putuju u Belorusiju jer to nije bezbedno. Kurir.rs/Beta/Preneo: D. P.