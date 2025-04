Vremeplov: Započeo Blagoveštenski sabor

NOVI SAD - 1861 - U Sremskim Karlovcima je pod predsedništvom patrijarha Josifa Rajačića započeo Blagoveštenski sabor, jedan od poslednjih crkveno-narodnih sabora Srba u Habzburškim zemljama. Na osnovu privilegija dobijenih od Beča, zatražena je posebna teritorija za Srbe pod nazivom Vojvodina Srpska, s vojvodom na čelu i sopstvenom administracijom, ali Ugarski sabor potom nije želeo ni da razmotri te zahteve. Održavanje Sabora odobrio je austrijski car Franc Jozef, ali ga je dvor u Beču iskoristio jedino

Danas je sreda, 2. april, 92. dan 2025- Do kraja godine ima 273 dana. 742 - Rođen je franački car Karlo Veliki, koji je od dolaska na presto 768. do smrti 814. prekrojio kartu Evrope i proširio Franačku državu od Severnog mora do Italije i od Atlantika do Češke. Papa Lav III krunisao ga je 800. za rimskog cara. Što je bio čin sa trajnim posledicama po istoriju Evrope. 1724 - Rođen je italijanski avanturista Đovani Đakopo Kazanova, sinonim latinskog ljubavnika,