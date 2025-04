"Od početka smo znali": Oglasio se Dodik o odluci Interpola: Odbacivanje zahteva za poternicom dokaz da je proces bio politički motivisan

Predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je večeras da je odbacivanje zahteva Suda BiH da Interpol raspiše poternicu za njim i predsednikom Skupštine RS Nenadom Stevandićem dokaz da je reč o politički motivisanom procesu.

- To je evidentan dokaz da je to politički proces. Od početka smo znali da je to politički proces. Sud i tužilaštvo (BiH) ne mogu da funkcionišu na prostoru RS i narod ovde mora da razume da je to jedna od ključnih političkih bitaka koje moramo dobiti - rekao je Dodik za Tanjug. Istakao je da to ne postoji u Ustavu niti u Dejtonskom sporazumu. - To je nešto što je nametnuo (bivši visoki predstavnih za BiH Volfgang) Petrič, nadogradio (bivši visoki predstavnik Pedi)